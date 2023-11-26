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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنب الأضرار.. تأثير كتم العطس على العين والدماغ

هل تعلم ما تأثير
هل تعلم ما تأثير كتم العطس على العين والدماغ؟

حذر الأطباء من تكتم الأنف والفم عند العطس، لأن ذلك يتسبب في حدوث ضغط بالجهاز التنفسي، وبالتالي يمكن أن يؤثر على العين والدماغ.

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هل تعلم ما تأثير كتم العطس على العين والدماغ؟

حذر موقع هيلثي من كتم العطس، ووفقا لما نشره أنه أثناء الكتم، يمكن أن يحدث توجيه للهواء والسوائل من الأنف والحلق إلى الجيوب المحيطة بالعين، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مؤقتة مثل احمرار العين أو تهيجها، قد يشعر البعض بشعور بالضغط أو الانزعاج في العين بعد كتم العطس.

بالنسبة للدماغ، فإن كتم العطس بشكل عام لا يعتبر خطيرًا ولا يسبب ضررًا مباشرًا للدماغ. ومع ذلك، هناك بعض التقارير النادرة التي تشير إلى حدوث مضاعفات نادرة نتيجة لكتم العطس بشكل مفرط أو قوي جدًا، مثل كسر العظام في الوجه أو نقل الهواء أو السوائل إلى فتحات في القحف أو الجمجمة.

تجنب كتم العطس بشكل قوي ومفرط يعتبر أفضل طريقة لتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة على العين والدماغ. يُنصح بتغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو العطاس في الكوع للسماح بخروج الهواء بشكل طبيعي دون تكبس قوي.

يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض إعلامية فقط، ولا تغني عن استشارة الطبيب المختص للحصول على تقييم دقيق لحالتك الصحية وأية أعراض تشعر بها.

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