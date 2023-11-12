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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مفيش إحراج من النهاردة.. حلول سريعة للتخلص من ترهلات الرقبة والذقن

ترهلات الوجه والرقبة
ترهلات الوجه والرقبة

هناك بعض العلامات التي تبدأ بالظهور مع التقدم في العمر مثل الترهلات التي تحدث في منطقة الرقبة والذقن، ويعتبر ظهور الترهلات والتجاعيد في منطقة الرقبة، أمرًا مزعجًا للعديد من الفتيات والسيدات، فهي تؤثر بشكل كبير على المظهر الجمالي لشكل الوجه والرقبة أيضًا مما يؤثر بشكل كبير ،ويحدث مع التقدم في العمر، أو نتيجة زيادة الوزن، إلا أن هناك بعض الحلول السريعة التي تساهم في التخلص من تلك الترهلات وفقا لموقع Healthy today

 

كما يوصي خبراء التجميل بضرورة الاعتناء بالرقبة، باعتبارها جزء أساسي من المظهر الخارجي للجسم كالوجه، وعليه فإنه هناك بعض الطرق التي تساعد على شد الوجه والرقبة.


طرق للتخلص من ترهلات الوجه وشد الرقبة


الحد من السكر
للسكر آثار سلبية كثيرة على الجسم ومنها البشرة، حيث يؤدي الاستهلاك الكثير للسكر إلى تكسير الكولاجين الذي ينتجه الجسم، وهو البروتين الذي يبقى البشرة مشدودة، بشكل أسرع عن الطبيعي، وتمنع إعادة إنتاجه بانتظام.

ويؤدي السكر إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد على الوجه، وعند التخلص من السكر يتم إعادة توازن إنتاج الكولاجين ما يساعد على نضارة البشرة.


الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة
من المعروف أن البشرة تتضرر بمجرد اتباع روتينك اليومي، ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على مكافحة الضرر التي قد تتعرض له بشرتك على مدار اليوم.
وبدلا من الإنفاق على المرطبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، يمكنك تناول الخضار والفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والعنب والفراولة والفاصوليا الخضراء والسبانخ واللفت.

 

الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين أ
الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين أ يمكنها أن تمنع شيخوخة الجلد، وتساعد على نضارة وحيوية البشرة.

يوجد مزيج البيتا كاروتين وفيتامين أ في الأطعمة مثل الجزر والبطاطا الحلوة واللفت والسبانخ والشمام والمشمش.

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غسل الوجه
من الحيل التي يمكنك بها الحفاظ على شباب بشرتك، هو غسل الوجه صباحا وليلا أو عندما تقومي بإزالة المكياج من الوجه، طريقة سهلة وبسيطة ولن تأخذ منك دقائق كثيرة.

عند وضع المكياج على الوجه تقوم البشرة بامتصاصه ببطء من خلال المسام، ولأن جميع منتجات المكياج تحتوي على مواد كيمائية تساهم في إجهاد البشرة وضررها.

يمكنك استخدام منظف ذو أساس مائي ثم غسل الوجه بالماء البارد للمساعدة في إغلاق المسام، ثم ضعي القليل من زيت جوز الهند كمرطب بعد تنظيف وجهك.

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