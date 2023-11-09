عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زجاجات مياه منتهية الصلاحية؟

زجاجات مياه
زجاجات مياه

من أجل الحصول على صحة أفضل، لا بد من شرب الماء لأن له أهمية ودورا كبيرا في جسم الإنسان وفوائد عديدة، كما يحمي الإنسان من الكثير من الأمراض.

ولكن، ماذا يحدث لجسمك عند تناول زجاجات مياه منتهية الصلاحية؟ 

ربما لن يضرك شرب المياه المعبأة منتهية الصلاحية، خاصة إذا حفظت بطريقة صحيحة، أما تاريخ انتهاء صلاحية المياه المعبأة فينبهك ببداية تأثير المواد الكيميائية المتسربة على طعم الماء، حسب موقع “بيزنس إنسايدر”.


ووفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن المياه المعبأة يمكن أن تدوم إلى أجل غير مسمى إذا حفظت بطريقة صحيحة.

وتشير الدراسات إلى أن كمية المواد الكيميائية في المياه منتهية الصلاحية عادة ما تكون أقل من الحدود التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، طالما حفظت الزجاجة في مكان بارد ومظلم.

وأضاف الموقع أنك لا تشعر بالمذاق السيئ للمياه المخزنة بطريقة غير صحيحة فحسب، بل يمكن أن تصبح سامة أو ملوثة بمرور الوقت، ولذلك من المهم أن نعرف الفرق بين الماء “متغير المذاق” وبين الماء السام.

عادة ما ينصح خبراء التغذية بعدم الشرب من زجاجة الماء التي يتم تركها في السيارة بعد أن تصبح ساخنة، ولكن قد يتساءل كثيرون عما إذا كان لهذه المياه المعبأة في زجاجات (المعدنية) تاريخ انتهاء صلاحية،لكن ذلك يختلف بحسب نوع القنينة وظروف تخزين المياه.

وبحسب التقرير، فمدة الصلاحية تعتمد على العلامة التجارية، إذ يمكن أن تدوم زجاجة لمدة عامين، في حين أن قنينة الماء من علامة أخرى لها مدة صلاحية تبلغ ثلاثة أشهر فقط.

وفقًا للجمعية الدولية للمياه المعبأة، فإن الحاويات ‏البلاستيكية قابلة للاختراق قليلاً، ما يعني أن جزيئات الهواء قد تنتقل داخل الزجاجة وخارجها.‏

وأوضح الموقع الأمريكي، في تقرير له، أن زجاجات المياه المعبأة تبدأ في التحلل بعد فترة زمنية معينة، ما يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية مجهرية إلى المياه، وهذه المركبات تجعل مذاق الماء مثل الأدوية أو الكلور أو الأوزون.

وأضاف أنك لا تشعر بالمذاق السيئ للمياه المخزنة بطريقة غير صحيحة فحسب، بل يمكن أن تصبح سامة أو ملوثة بمرور الوقت.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن زجاجة المياه منتهية الصلاحية المحفوظة في الثلاجة تكون آمنة للشرب، في حين أن الزجاجة التي نسيتها في صندوق سيارتك الساخن أو على الرف المشمس ستكون ضارة جدًا.

ونصح الخبراء برمي الزجاجة في سلة إعادة التدوير عند الانتهاء، وأنه لا داعي لشطفها أو كشط الملصق، لافتًا إلى أن الرابطة الدولية للمياه المعبأة قالت إن الزجاجات والبلاستيك قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن بعض الأشخاص يعطون المياه منتهية الصلاحية للنباتات أو الحيوانات الأليفة، ما قد تأتي بنتائج عكسية، لأن الملوثات نفسها ستصيبها بالمرض أيضًا، فهي كائنات بحاجة إلى مياه نظيفة أيضًا.

زجاجات مياه مياة الشرب منتهية الصلاحية الصلاحية جسم الإنسان فوائد شرب الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

الخطيب يقطع رحلته من السعودية.. فما السبب

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

فقدان الشهية.. تعرف على أهم طرق الوقاية

أسباب غير متوقعة تسبب فقدان الشهية عند الأطفال ..تعرفي عليها

طبيب يقدم 10 نصائح سحرية تحمي الأطفال من أمراض الخريف بنسبة 70 %

فى موسمه.. طريقة عمل مشروب سموثي البرتقال الطازج

لن تتوقعها.. طرق طبيعية لعلاج الدوخة في المنزل

هل تناول الحلويات يسبب دوخة؟ .. اعرف السبب

مكون فى مطبخك له فوائد مذهلة أبرزها حرق الدهون وتفتيح البشرة

بمذاق رائع .. طريقة عمل أصابع الكنافة بالنوتيلا

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

3 أطنان.. دخول كميات ضخمة من الذهب وهدية حكومية لخفض الأسعار| ماذا يحدث؟

هدنة وشيكة.. 15 أسيرا مقابل 3 أيام بدون قصف إسرائيلي |تفاصيل الاتفاق

بقيادة رياض محرز .. أهلي جدة يواجه ضمك السعودي الليلة

الوزراء يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور الشركات الصغيرة في التوظيف

ننشر كتاب رد الحكومة على أسئلة المستثمرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ