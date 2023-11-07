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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها مع الأدوية

اطعمه تتفاعل مع الأدوية
اطعمه تتفاعل مع الأدوية

الكثير من الأدوية قد تتفاعل مع بعض الأطعمة والمشروبات بشكل يلحق الضرر بالصحة، وهناك بعض الأدوية التي لا تتأثر بالأغذية إطلاقا، وأخرى إذا جرى تناولها قبل الطعام قد يؤخر أو يقلل امتصاصها، وهناك تداخلات دوائية لا يجوز تناول بعض الأدوية مع بعضها البعض، ولكن هناك أيضًا ما قد تتناوله أو تشربه له تأثير على فعالية بعض الأدوية.

لذا يجب استشارة الطبيب ووفقاً لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير أطعمة ومشروبات تؤثر على فاعلية الادوية.


وأكد خبراء الجمعية الفيدرالية لصناعة الأدوية بألمانيا توماس بروكنر، إن المشروبات التي ينبغي تجنبها عند تناول الأدوية هي الكحول والقهوة والشاي والحليب.لأنه يؤثر في فعالية الدواء، ويؤدي إلى آثارا صحية جانبية. فالكحول مثلا يجعل تأثير الدواء غير معروف، فقد يزيد من مفعوله، أو يقلل وقد يلغي مفعوله. ويؤدي إلى الخفقان والدوخة أو الغثيان.

ولا ينصح الخبراء التغذية بتناول الأدوية مع عصير الجريب فروت، لأنه يحتوي على مركبات فوروكومارين والفلافونويد. وهذه المركبات مفيدة للجسم، ولكن عند تناولها مع الأدوية تحجب الإنزيم الذي يحلل المستحضرات الطبية.

ويوصى الخبراء التغذية بعدم تناول الخضراوات الورقية مع علاج السيولة مثل "الجرجير والبقدونس، البروكلي"، بكميات كبيرة ويجب ومراجعة الطبيب المختص لتحديد جرعة العلاج المسموح بها مع تناول أدوية السيولة يستلزم تناول كمية معتدلة من الأطعمة الغنية بفيتامين "K"، الموجود في الخضروات الورقية على سبيل المثال، لكن الإكثار منها يمكن أن يحدث جلطة.

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عند تناول المضادات الحيوية يجب الحرص على معرفة الأغذية أو المشروبات التي يتوجب الابتعاد عنها ،قد يُسبِّب صعوبة في استقلاب عدد معين من المضادات الحيوية، بسبب احتوائه على المعادن كالكالسيوم والمغنيزيوم.

اطعمه تتفاعل مع الأدوية:

الكحول: تسبب نقص فعالية العديد من الأدوية القلبية وأدوية ضغط الدم حتى وقد تجعلها عديمة الفعالية ،كما تؤدي إلى زيادة فعالية أدوية أخرى، إلى جانب زيادة خطورة الآثار الجانبية لهذه الأدوية.

 

السكريات :قد يؤدي استخدام المضادات الحيوية إلى عدوى الخميرة لدى بعض المرضى، وخاصة النساء ،لذلك، يوصى بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والخميرة لتجنب تغذية كائن المبيضات.


الموز : تساعد هذه الأدوية في خفض ضغط الدم، ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء فإن الأشخاص الذين يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (لوتنسين، كابوتين، زيستريل) أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين مثل دواء كوزار (Cozaar) من الممكن أن يصابون بفرط بوتاسيوم الدم (ارتفاع مستويات البوتاسيوم) وخفقان القلب الخطير إذا تناولوا الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، ويزداد هذا الخطر لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف في وظائف الكلى.

علاوة على ذلك فإن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والخضروات الورقية الخضراء يمكن أن يسبب مشكلة إذا كان الشخص يتناول بعض الأدوية، مثل: مثبطات الإنزيم المحول


منتجات الألبان : يجب عدم تناول المضادات الحيوية مع الحليب، فيجب تناوله بالماء فقط، إذ يمكن أن تؤثر منتجات الألبان، بما في ذلك الحليب والجبن والزبدة والزبادي، على قدرة الجسم على امتصاص الدواء. تجنب تناول منتجات الألبان بعد 3 ساعات على الأقل من تناول جرعة من المضادات الحيوية.

العرقسوس: يحتوي على مادة الـ«غليسيريزين» التي تُضعف أثر بعض الأدوية مثل الـ«سايكلوسبورين» الذي يوصف لأشخاص خضعوا لزراعة الأعضاء.

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