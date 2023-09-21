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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة لاعب شهير تفوز بلقب ملكة جمال مصر.. تفاصيل

سلمى الجابري ملكه
سلمى الجابري ملكه جمال مصر

فازت سلمى الجابري  البلوجر وزوجة لاعب الأهلي السابق خلال الساعات الماضية،  بلقب ملكة جمال مصر للسيدات 2023،  وأعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» وهي المسابقة التي تقام لأول مرة بعد فتح الباب أمام المتزوجات والأمهات للمشاركة بها.

ونشرت البلوجر سلمى الجابري فيديو عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، تعلن من خلاله فوزها بجائزة ملكة جمال مصر معربة عن سعادتها بردود الفعل على حصدها اللقب.

وأوضحت سلمى الجابري: «سأشارك في مسابقة ملكة جمال العالم في روسيا نهاية العام الجاري، لكن بفكر أعتذر وأكتفي بلقب ملكة جمال مصر وترشيحي لملكة جمال العالم».

 

وعن الأزمة التي حدثت في وقت التتويج قالت: «للأسف لم أتسلم الجائزة خلال الحفل، لأن حصل سوء تفاهم ووالدتي دخلت في مشادة خلال حفل التتويج، لكن أنا خرجت واعتذرت بعدها علطول».

 

سلمى الجابري، هي بلوجر تقدم محتوي عن  الجمال والموضة عبر السوشيال ميديا  وهي من مواليد 1999 وتبلغ من العمر 24 عامًا، ويتابعها أكثر من مليون شخص، وتتميز بإطلالاتها الأنيقة من خلال ظهورها عبر حساباتها.

ملكة جمال مصر سلمى الجابري زوجه لاعب الأهلي السابق بلوجر الموضة

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