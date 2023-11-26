وضع الفوطة الصحية لفترة طويلة تزيد عن 8 ساعات يوميًا له بعض الآثار السلبية على صحة المرأة.

فى إطار هذا كشفت الدكتورة هند محمد سلمي استشارى النساء، من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، عن بعض الأضرار التي قد تنجم عن استخدام الفوط الصحية لفترة طويلة والتي تشمل ما يلي :

أضرار وضع الفوطة الصحية أكثر من 8 ساعات يوميا

تهيج الجلد: قد يحدث تهيج الجلد نتيجة استخدام الفوط الصحية لفترات طويلة، يمكن أن يتسبب التهيج في حكة واحمرار وحساسية في المنطقة التي تلامس الفوطة.

زيادة خطر العدوى: عند استخدام الفوط الصحية لفترات طويلة، يمكن أن يزيد خطر التعرض للعدوى. يمكن للبكتيريا أن تنمو على الفوطة وتتكاثر في بيئة الرطوبة والحرارة الدافئة، مما يزيد من احتمالية حدوث التهابات المهبل أو التهابات الجهاز البولي.

رائحة غير مستحبة: قد يحدث تراكم الدم على الفوطة بسبب استخدامها لفترة طويلة، مما يتسبب في رائحة غير مستحبة وغير مرغوبة.

قد تؤثر على التوازن الحمضي للمهبل: استخدام الفوط الصحية لفترات طويلة يمكن أن يؤثر على التوازن الحمضي للمهبل، مما يزيد من احتمالية حدوث التهابات فطرية أو بكتيرية.

لتجنب هذه المشكلات، يُوصى بتغيير الفوطة الصحية بانتظام كل 4-8 ساعات، حسب حجم الدورة الشهرية وكمية الدم المفقودة، كما يُفضل استخدام فوط صحية قطنية قطنية ذات جودة عالية وتغييرها بانتظام والامتناع عن استخدامها لفترات طويلة، إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه أو لديك أي قلق بشأن استخدام الفوط الصحية، يُوصى بالتشاور مع الطبيب للحصول على توجيهات ونصائح شخصية.