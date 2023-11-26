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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل فرشاة الأسنان تنقل الأمراض؟.. اعرف الحقيقة

هل فرشاة الأسنان
هل فرشاة الأسنان قد تنقل الأمراض

فرشاة الأسنان يمكن أن تكون وسيلة لنقل البكتيريا والأمراض إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح أو إذا تم مشاركتها مع الآخرين، إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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هل فرشاة الأسنان قد تنقل الأمراض

البكتيريا والميكروبات: تتجمع البكتيريا والميكروبات على رؤوس فرش الأسنان بعد كل استخدام. إذا لم تتم تنظيف الفرشاة بشكل صحيح وتخزينها في مكان جاف بعد الاستخدام، فقد تنمو البكتيريا وتنتقل إلى فمك في المرات القادمة.

الأمراض الفيروسية والجرثومية: فيروسات مثل نزلات البرد والأنفلونزا وبكتيريا مثل العدوى اللثوية والتسوس قد تنتقل عبر فرشاة الأسنان إذا تم مشاركتها مع شخص آخر يعاني من هذه الأمراض.

الاستخدام المشترك: مشاركة فرشاة الأسنان مع أفراد آخرين، سواء كانوا أفرادًا في العائلة أو أصدقاء، يزيد من خطر انتقال الأمراض والعدوى بين الأشخاص.

لتقليل خطر نقل الأمراض يُنصح باتباع هذه الإرشادات

استخدم فرشاة أسنان نظيفة وجافة بعد كل استخدام واحفظها في مكان جاف ومكشوف للهواء.
لا تشارك فرشاة الأسنان الخاصة بك مع أي شخص آخر.
استبدل فرشاة الأسنان بانتظام، عادة كل 3-4 أشهر أو عندما تظهر عليها علامات التآكل.
اغسل يديك جيدًا قبل وبعد استخدام فرشاة الأسنان.
قم بتنظيف فرشاة الأسنان بالماء الساخن بانتظام واستخدم مطهر فموي لتطهيرها إذا لزم الأمر.
الالتزام بممارسات النظافة الشخصية والاهتمام بنظافة فرشاة الأسنان يمكن أن يساعد في تقليل خطر نقل الأمراض والحفاظ على صحة الفم والأسنان.

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