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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقدم أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل.. شروق دويات تصل منزلها في القدس| شاهد

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بوصول الأسيرة الفلسطينية المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس وهي الأطول محكومية من بين الأسيرات، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة المقاومة الفلسطينية "حماس" مع جيش الاحتلال.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن قوات الاحتلال أفرجت عن 39 من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين تنفيذًا لصفقة التبادل مع كتائب القسام ضمن بنود الهدنة.

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وفي 2015 اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الفتاة الفلسطينية شروق دويات عندما كانت متوجهة للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، إذ حاول مستوطن خلع حجابها فدافعت عن نفسها، الأمر الذي تسبب في إصابتها بالصدر والكتف والرقبة من مسافة قريبة بالرصاص على يد أحد المستوطنين.

وكانت شروق تبلغ من العمر 18 عاما عندما اعتقلها الاحتلال، إذ تم اتهامها  بمحاولة طعن مستوطن رغم عدم حملها لأي سلاح وبعد إصاباتها الخطيرة، أبقاها الاحتلال على الأرض نصف ساعة قبل أن يقتادوها إلى السجن.

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وأصدرت إسرائيل الحكم على شروق بالسجن لمدة 16 عامًا وذلك بعد عام ونصف من اعتقالها، ورغم مرور سنوات على الحادث إلا أنها لا تزال تعاني حتى الأن بسبب إصابتها بالرصاص وقت الاعتقال، بسبب عدم تلقي العلاج المناسب.

 

 

 

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