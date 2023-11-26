رئيس شعبة الدخان يهدد تجار السجائر: هبلغ عن تجار السوق السوداء.. فيديو

علق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على استمرار ارتفاع أسعار السجائر.

وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنا طالبت في وقت سابق بقلب الهرم التوزيعي لحل الأزمة لكن لم يستمع أحد".

وأضاف إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية،: "إذا تم قلب الهرم التوزيعي سيتم حل الأزمة في 48 ساعة"، لافتا: "التجار هم سبب أزمة السجائر في مصر".

ودعا إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، إلى قلب الهرم التوزيعي، موضحا: "التجار هم من يقومون بحجز السجائر، لذلك لا يجب إعطاء السجائر للتجار، واعطائهم لمحطات وطنية أو لتجار التجزئة".

وأشار: "إذا لم تقم الشركات بقلب الهرم التوزيعي تكون متواطئة مع التجار"، مهددا التجار بالإبلاغ عنهم، قائلا: "هروح لرئيس جهاز حماية المستهلك، ومعايا قائمة بأسماء التجار اللي بيبيعوا سوق سوداء".