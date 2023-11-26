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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس شعبة الدخان يهدد تجار السجائر: هبلغ عن تجار السوق السوداء.. فيديو

السجائر
السجائر

علق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على استمرار ارتفاع أسعار السجائر.

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حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنا طالبت في وقت سابق بقلب الهرم التوزيعي لحل الأزمة لكن لم يستمع أحد".

 

وأضاف إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية،: "إذا تم قلب الهرم التوزيعي سيتم حل الأزمة في 48 ساعة"، لافتا: "التجار هم سبب أزمة السجائر في مصر".

ودعا إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، إلى قلب الهرم التوزيعي، موضحا: "التجار هم من يقومون بحجز السجائر، لذلك لا يجب إعطاء السجائر للتجار، واعطائهم لمحطات وطنية أو لتجار التجزئة".

 

وأشار: "إذا لم تقم الشركات بقلب الهرم التوزيعي تكون متواطئة مع التجار"، مهددا التجار بالإبلاغ عنهم، قائلا: "هروح لرئيس جهاز حماية المستهلك، ومعايا قائمة بأسماء التجار اللي بيبيعوا سوق سوداء".

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