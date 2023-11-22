حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن مستجدات أسعار السجائر حيث الحكومة بدأت رسميًا في زيادة ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها تحريك أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول الذي أقرّه مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.



و جاءت أسعار السجائر الكليوباترا بالشركة الشرقية للدخان جاءت كالتالي:-

أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

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