ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

دائمًا ما يثير المعلق أحمد الطيب الجدل، ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ويصبح حديث جماهير الأهلي، حيث أنه صاحب أزمات متعددة مع جماهير الأهلي، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوضح لكم آخر أزمات المعلق أحمد الطيب مع جماهير الأهلي.

أحمد الطيب

المعلق أحمد الطيب وجماهير الأهلي

انتقد المعلق الرياضي أحمد الطيب نظام بطولة دوري مرتبط السلة عقب هزيمة الاتحاد من الأهلي 85-79 في دور نصف النهائي.

نظام بطولة دوري المرتبط

تقام بطولة دوري المرتبط من 4 مباريات يتواجه فريق الناشئين للناديين المتنافسين بنظام الذهاب والعودة وهو نفس الأمر لفريقين الكبار .



أحمد الطيب يهاجم الأهلي

وقال الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقًا على المباراة: "كبار الأهلى والاتحاد لكرة السلّة لعبا ماتشين لحسم التأهل للنهائى، الاتحاد فاز بفارق 14 نقطة والأهلى فاز بفارق 6 نقاط لكن برضه الـ 6 أكبر من الـ 14 ".

وفاز فريق الأهلي للناشئين مرتين على الاتحاد بينما حسم زعيم الثغر مواجهة الكبار الأولى بفارق 14 نقطة قبل مواجهة الأمس.

وأضاف الطيب "تأهل الأهلى وخرج الاتحاد من البطولة ، ايه علاقة نتائج الناشئين بالكبار و حسم بطولة؟، التطوير له طرق كتير لكن مش للدرجة دى".

وأنهى "ويبقى السؤال هل انت كأهلاوى سعيد وراضى ومقتنع باللى بيحصل ده ،أكيد الأهلاوية اللى بجد ما يرضوش بكده،من الآخر سيد البلد هو سيد السلة فى مصر ".

تاريخ بطولة دوري المرتبط

بطولة دوري المرتبط هي ضمن 4 بطولات ينظهما الاتحاد المصري لكرة السلة مع دوري السوبر وكأس مصر والسوبر وهدفها ربط نتائج الفريق الأول بفريق الناشئين لتحفيز الأندية على الاهتمام بالمراحل السنية من أجل دعم منتخبات مصر.

وتلعب المباريات بنظام الذهاب والعودة ويحصل فريق الناشئين الذي يفوز على نقطتين فيما يحصل الفريق الأول الفائز على 3 نقاط .

انطلقت بطولة دوري المرتبط لكرة السلة عام 2005، ويعد الاتحاد السكندري الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 9 مرات وخلفه الأهلي في المركز الثاني بتحقيقه 7 ألقاب.

الأهلي والأتحاد

نظام البطولة

ينص نظام البطولة منذ بدايتها على جمع نقاط المرتبط والرجال لتحديد بطل المسابقة، ومع بداية المسابقة يتم تقسيم 16 فريقا على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق يلعبون فيما بينهم 6 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يواجه متصدر كل مجموعة رابع المجموعة التي تليه، ثم دور الـ8 ونصف النهائي وأخيرًا المباراة النهائية.

ويتم منح فريق المرتبط نقطتين في حالة الفوز فيما يحصل فريق الرجال على 3 نقاط في حالة الفوز، ويلعب كل فريق في الأدوار الإقصائية 4 مواجهات بواقع مبارتين للمرتبط ومثلهم للرجال.

وفي حالة تساوي فريقين في فوز المرتبط والرجال بمواجهة وخسارة الثانية يلجأ الفريقان للفارق بين مواجهتي الرجال والتي يتحدد على إثرها المتأهل للدور التالي للمسابقة، ولكن يتم استثناء ذلك في الدور النهائي فقط ففي حالة التساوي يلجأ الفريقان لمواجهة فاصلة على مستوى الرجال فقط.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضي عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.