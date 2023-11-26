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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحكم في انفعالاتك.. هل سرعة الغضب تنذر بورم في المخ؟

أعراض خطيرة تنذر
أعراض خطيرة تنذر بورم في المخ

يتساءل الكثير من الأشخاص، هل سرعة الغضب تشير إلى ورم في المخ؟.. يجب الإشارة إلى أن بعض الأورام في المخ قد تؤثر على السلوك والمزاج والوظائف العقلية، ولكن سرعة الغضب لوحدها لا تعتبر عرضًا مباشرًا لورم في المخ.

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أعراض خطيرة تنذر بورم في المخ

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أنه في حالة وجود ورم في المخ يؤثر على منطقة معينة من الدماغ التي تتحكم في التحكم العاطفي والسلوك، فقد تظهر أعراض مثل:

تغيرات في المزاج: قد يشعر الشخص بتقلبات مفاجئة في المزاج، بما في ذلك زيادة في السعادة أو الاكتئاب أو الانفعالات العنيفة.

تغيرات في السلوك: قد يلاحظ الشخص تغيرات في السلوك والشخصية، مثل زيادة العدوانية أو الانفعالات الغاضبة أو صعوبة في التحكم بالغضب.

صعوبات في التركيز والانتباه: قد يعاني الشخص من صعوبة في التركيز والانتباه، وقد يكون لديه صعوبة في القراءة أو تذكر المعلومات.

صداع: قد يصاحب ورم المخ صداع مستمر أو متكرر، وقد يزداد الصداع بشكل خاص في الصباح أو عند التغيرات في وضعية الجسم.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن أعراضك أو تعتقد أن لديك مشكلة صحية خطيرة، فمن الأفضل أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك بدقة وتوجيهك بشكل صحيح، يمكن للطبيب إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لتشخيص أي حالة صحية وتحديد السبب الحقيقي للأعراض التي تعاني منها.

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