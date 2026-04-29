جامعة دمنهور: خطة موسعة للدور المجتمعي وجاهزية لامتحانات نهاية العام

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والسادة مستشاري الجامعة وأمين الجامعة، وذلك بمقر كلية التمريض، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الأكاديمية والإدارية والبحثية، التي تستهدف تطوير منظومة العمل الجامعي، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

استهل "مجلس جامعة دمنهور" جلسته بتقديم خالص التهنئة القلبية لأسرة كلية التمريض عمادةً وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وإداريين وطلاب، بمناسبة حصول الكلية على الاعتماد الدولي من الهيئة الألمانية AHPGS.

وأكد "ترابيس" أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا للجهود المبذولة من إدارة الكلية، ويعكس التزام جامعة دمنهور بتطبيق معايير الجودة العالمية والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي، مضيفا أن حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي من إحدى أكبر هيئات الاعتماد الأوروبية يؤكد جودة البرامج الدراسية، وكفاءة الخريجين، وتميز البنية التحتية والمعامل، وقدرة الكلية على المنافسة إقليميًا ودوليًا. كما يفتح الاعتماد آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الألمانية والأوروبية، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لكافة كلياتها للحصول على الاعتمادات المحلية والدولية.

كما تقدم "مجلس جامعة دمنهور" بخالص التهنئة لجميع عمال مصر الأوفياء، وأسرة العاملين بجامعة دمنهور، بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وأكد "رئيس جامعة دمنهور" أن عمال مصر هم الساعد الحقيقي للبناء والتنمية، وأن ما تشهده الدولة المصرية من نهضة شاملة في كافة المجالات هو ثمرة جهد وإخلاص كل عامل شريف في موقعه. كما ثمّن المجلس دور العاملين بالجامعة من إداريين وفنيين وعمال في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. مؤكدا أن جامعة دمنهور تعتز بكوادرها البشرية كافة، وتؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم، وتحرص على تقديم كامل الدعم والرعاية للعاملين بها تقديرًا لعطائهم المتواصل.

هذا وقد شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور وجامعة ماري لويس باستير الفرنسية، في إطار خطة الجامعة للتوسع في الشراكات الدولية وتعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي.

ويتضمن البروتوكول عدة محاور رئيسية منها التعاون في مشروعات بحثية مشتركة تحت مظلة برامج الاتحاد الأوروبي ضمن فئة "بناء القدرات"، تطوير مقررات ومناهج مشتركة، وتنظيم أنشطة تعليمية بالتنسيق بين الجانبين، التعاون العلمي والتعليمي في مجالات ذات الاهتمام المشترك، تبادل الطلاب والهيئة الأكاديمية والإدارية، منح الدرجات العلمية المزدوجة أو المشتركة، المشاركة في مشروعات البحوث المشتركة، الإشراف العلمي المشترك على طلاب الدراسات العليا، إتاحة الفرصة لتبادل السفر لأعضاء هيئة التدريس بالجانبين، نشر الأبحاث العلمية المشتركة، تبادل المنشورات العلمية، والمجلات والدوريات، وتنظيم البرامج الثقافية المشتركة.

وأكد الدكتور إلهامي ترابيس أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة في الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة، وربط برامجها الأكاديمية باحتياجات سوق العمل العالمي، وإتاحة فرص تدريب وتأهيل نوعية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس.

مجلس جامعة دمنهور يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويؤكد تسخير كافة الإمكانيات لخروج موسم الامتحانات بالشكل اللائق

وفي إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ وجّه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية بالكليات، والتأكيد على جاهزية القاعات والمعامل ومراكز الاختبارات الإلكترونية، مع الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. مشددا على إعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل انعقادها بوقت كافٍ على المواقع الرسمية للكليات، بما يتيح لهم الاستعداد الجيد ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من تهوية وإضاءة وخدمات طبية، والتأكيد على الانضباط ومنع كافة وسائل الغش، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، ومتابعة سير الامتحانات يوميًا وحل أي مشكلات طارئة، مع مراعاة الطلاب ذوي الهمم وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لهم.

وأكد رئيس جامعة دمنهور أن الجامعة سخّرت كافة إمكانياتها لخروج موسم الامتحانات بالشكل اللائق، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع أبنائه الطلاب.

هذا وقد أكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على أن ترشيد الطاقة لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية ومسؤولية مجتمعية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. موجها بضرورة تكثيف حملات التوعية للطلاب والعاملين بأهمية ترشيد الاستهلاك عبر الندوات والملصقات والمنصات الرسمية، لافتا إلى أن كل فرد في الجامعة شريك في هذه المسؤولية، وأن ما يتم توفيره من الطاقة سيُوجه لدعم العملية التعليمية والبحثية وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.

وإيمانا من جامعة دمنهور بدورها المجتمعي الذي يُعد ركيزة أساسية إلى جانب دورها التعليمي والبحثي، شدد "رئيس جامعة دمنهور" على ضرورة استمرار وتوسيع المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تستهدف خدمة أهالي محافظة البحيرة. مشيرا إلى أن جامعة دمنهور لن تدخر جهدًا في تسخير إمكانياتها العلمية والبشرية لخدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال استمرار القوافل التنموية الشاملة للقرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وتوسيع مبادرات محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتعزيز دور الجامعة في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذ حملات التوعية بقضايا التغير المناخي، فضلا عن المشاركة الفاعلة في المبادرات القومية الداعمة للتنمية المستدامة، كما تؤكد الجامعة فتح أبوابها لتدريب وتأهيل شباب الخريجين وربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل ومشكلات المجتمع، مؤكدا أن جامعة دمنهور ستظل بيت خبرة لمحافظة البحيرة، وشريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد المجلس تكريم العميد أ.ح ياسر شوقي، نائبا عن المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، والإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري، و العقيد أحمد الخزامي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والعقيد أحمد جميل، نائب مدير إدارة التربية العسكرية، وذلك تقديرًا لجهودهما المتميزة في تنظيم وإنجاح الندوة التثقيفية التي استهدفت تعزيز قيم الولاء والانتماء وبناء وعي الطلاب بقضايا الوطن، مشيدا بدورهم المحوري في تنفيذ فعاليات الندوة بمستوى تنظيمي متميز، مؤكدًا أن جامعة دمنهور تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية الهادفة التي تسهم في صقل شخصية الطالب الجامعي وتحصينه فكريًا. كما ثمّن المجلس التعاون البنّاء بين الإدارتين والذي عكس روح الفريق الواحد، ووجه باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات النوعية التي تربط الطالب بتاريخ وطنه وتحديات حاضره.



واتساقًا مع توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد، وضمن استراتيجية جامعة دمنهور لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق العدالة في تخصيص الموارد؛ استمع المجلس لتقريرًا مفصلًا قدمه الدكتور زكريا الزرقا، رئيس لجنة حصر أملاك الجامعة، بشأن أعمال اللجنة عن الفترة السابقة وآليات استغلال تلك الأصول لتحقيق الاستفادة العظمى منها لدعم خطط التطوير المؤسسي، وتهيئة بيئة جامعية أكثر كفاءة وانضباطًا.



خـــــلال جلسته ناقش المجلس عدد من الموضوعات ووافق على عدد من القرارات منها:

ـ ترقية "12" من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات: (التربية، الآداب،الزراعة، التجارة، العلوم، الطب البيطري، الصيدلة، الهندسة).



ـ منح الدرجات العلمية الآتية:



- شهادة الدبلوم لــ 118 طالب، و درجة الماجستير لـ 24 طالب، بالإضافة 10 درجة دكتوراه.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور إلهامي ترابيس على أن تحقيق رؤية جامعة دمنهور نحو الريادة الأكاديمية والبحثية وترسيخ أثرها المجتمعي يستلزم تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كليات وقطاعات الجامعة كافة والعمل بمنهجية الفريق الواحد. مؤكدًا أن متطلبات المرحلة الراهنة تفرض أعلى درجات التنسيق المؤسسي والالتزام بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للجامعة وفق مؤشرات أداء واضحة.