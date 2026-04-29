حملات مكثفة لهيئة سلامة الغذاء بأسوان

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة المهندس مايكل ألفى جهوده من خلال تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية ، ومطابقتها لمعايير الجودة والصلاحية للإستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

ومن جانبه أشار المهندس مايكل ألفى بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية حيث تم المرو على 115 منشآة غذائية بمدن أسوان ودراو وإدفو ، وقد تم تحرير محضر إعدام لمصنعات " أجبان " منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بوزن 10 كجم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة .

جهود متنوعة

فضلاً عن التحفظ على بعض أنواع الحلويات لخطورتها على صحة الأطفال ، وتم كذلك لصق 167 ملصق بالمنشآت الغذائية ( سلامة غذائك .. مسئوليتنا ) لتعريف المواطن الأسوانى بكيفية الإبلاغ عن أى شكوى غذائية .

وأوضح مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأن الحملات إستهدفت التأكد من إلتزام المنشآت بطرق التخزين والعرض الجيدة ، وكذا إلتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة ، لافتاً بأنه يتم التنسيق المستمر مع المختصين لتنفيذ حملات مشتركة على المنشآت الغذائية المختلفة لضمان الإلتزام بالإشتراطات الصحية والبيئية ، وتشديد الرقابة حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول بالأسواق المحلية .