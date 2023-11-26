حماس: إطلاق سراح الرهائن التايلانديين بوساطة أردوغان

أعلنت حركة "حماس" أن إطلاقها سراح المواطنين التايلانديين المحتجزين في قطاع غزة كان بفضل جهود الوساطة التي بذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الحركة في بيان لها على "تلجرام": "استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستكمل حركة المقاومة الإسلامية حماس إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين داخل قطاع غزة".

إلى ذلك، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، من المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية (تايلاند)".