حماس عن إمكانية مد الهدنة : لا مانع لدينا .. فيديو

تحدث طاهر النونو ، المستشار الإعلامي لحركة حماس، عن إمكانية مد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال النونو ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لا مانع لدينا من هذا الأمر ومنفتحون عليه بشكل جيد، وأبلغنا الأخوة في مصر وقطر أننا جاهزون للتفاوض بمد هذه الهدنة".

وأكد طاهر النونو ، المستشار الإعلامي لحركة حماس،: "لا إشكالية لدينا إطلاقا في عملية مد الهدنة، وفي نفس الوقت أيدينا على الزناد، إذا قرر الاحتلال استكمال الحرب"

واسترسل: "ما يمارسه الاحتلال لأكثر من 30 عاما، من عدم التزام بمواعيد ونصوص، لا يتماشى مع المقاومة وكتائب القسام وحركة حماس"، مؤكدا: "عندما يجري اتفاق تلتزم به المقاومة".