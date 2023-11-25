حماس: سلمنا 13 إسرائيليًا و7 عمال أجانب للصليب الأحمر

أعلنت حركة حماس عن تسليم 13 إسرائيليًا و7 عمال أجانب للصليب الأحمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد الصليب الأحمر أن المحتجزين الإسرائيليين الـ13 بين أيدينا، وتابعت «القناة» أن الوفد الأمني المصري يتابع تسليم الأسرى الفلسطينيين بمنطقة عوفر.

ويحاول سكان قطاع غزة في اليوم الثاني من الهدنة، العودة للمناطق التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، ولا يُسمح بتحرك المواطنين بمواضع تمركز قوات الاحتلال بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وصرحت مصادر مصرية مطلعة، لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصر تسلمت كشفا بأسماء 39 فلسطينيا سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة، طبقاً لما جرى الاتفاق عليه في الهدنة.