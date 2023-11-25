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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حركة حماس: نشكر مصر على التدخل السريع وجهودها اليوم لاستئناف الهدنة| فيديو

الإفراج عن الأسرى
الإفراج عن الأسرى

وجه طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، الشكر للدولة المصرية، على تدخلها وإنهاء أزمة تأخير تبادل إطلاق سراح الأسرى.

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وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نشكر الأخوة في مصر وقطر على التدخل وإنهاء أزمة تأخير تبادل اطلاق سراح الأسرى".

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية، على التدخل السريع والجهود التي بذلتها اليوم، من أجل استئناف الهدنة"، مشددا على بدء سريان العملية وفقا لما التزموا به مع الوسطاء.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، طاهر النونو: "ملتزمون بالاتفاق الذي وقعناه برعاية مصرية قطرية كريمة بالأمس، التزاما حرفيا بما علينا، ربما كانت هناك خروقات وبعض التحركات بالدبابات وبالطائرات، وعدم التزام بحرفية ما اتُفق عليه فيما يخص أعداد النساء والأطفال".

حركة حماس حماس

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