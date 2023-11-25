الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

الاحتلال خرق الهدنة..

أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس طاهر النونو أن هناك العديد من الخروق للاتفاق من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات

وأوضح النونو إنه إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته.

وقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس أيضا : "إسرائيل" لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى وما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة.

وأشار النونو الي ان إسرائيل خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بـ ‎غزة ما أدى إلى استشهاد اثنين.