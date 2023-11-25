جنود الاحتلال يطلقون الرصاص على الفلسطينيين ببلدة قفين

اندلعت مواجهات في بلدة قفين قضاء طولكرم، حيث اطلق جنود الاحتلال الرصاص تجاه الشبان بحسب ما ذكرت وكالة شهاب فلسطين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين قبل قليل.

ودخلت الهدنة الفلسطينية حيز التنفيذ امس الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحاً.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة إضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.