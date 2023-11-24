حركة فتح : نتوقع تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب

قال الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أتوقع تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل يوم أو يومين من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في القطاع.

وأضاف الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر مارست ضغوطا كبيرة صباح اليوم لمنع جيش الاحتلال من اختراق الهدنة الإنسانية بقطاع غزة والالتزام بالاتفاق المبرم لتهدئة الأوضاع بعد أن اخترق الاحتلال الهدنة وقتل طفلا في الساعات الأولى من بدء سريان الهدنة.

وأوضح القيادي في حركة فتح الفلسطينية، الاحتلال حاول صباح اليوم منع الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم في بيت لاهيا وبيت حانون، وعلى الفور تدخلت مصر وأوقفت كل هذه الخروقات، مشيرا إلى أنه تم إدخال 200 شاحنة مساعدات إغاثية اليوم إلى غزة و130 ألف لتر من المواد البترولية.

