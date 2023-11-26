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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع عالمي وتراجع محلي.. أسعار الذهب اليوم الأحد على مستوى جميع الأعيرة

صدى البلد

شهدت  أسعار الذهب تذبذب قوية على المستويين العالمي والمحلي، خلال الايام القليلة الماضة، وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي  للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

 

وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي.

 

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سعر الذهب عالميًا

وتجاوز سعر الذهب عالميا حاجز الـ 2000 دولار للأوقية، مسجلا 2003 دولارات .

سعر الذهب في مصر 

 وفي السوق المحلي انخفض سعر الذهب ووصل  سعر الجنيه الذهب في مصر 22.320 جنيها مقابل 22.480 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 160  جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,166 شراء 3,189

 

سعر الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,166 شراء 3,189
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,902 شراء 2,923
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,770 شراء 2,790
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,374 شراء 2,391
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,847 شراء 1,860
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,583 شراء 1,594
الاونصةبيع 98,454 شراء 99,165
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,160 شراء 22,320
الكيلوبيع 3,165,714 شراء 3,188,571

أسعار الذهب بالأسواق

والاسبوع الماضي،أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 90 جنيهًا.

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