ارتفاع عالمي وتراجع محلي.. أسعار الذهب اليوم الأحد على مستوى جميع الأعيرة

شهدت أسعار الذهب تذبذب قوية على المستويين العالمي والمحلي، خلال الايام القليلة الماضة، وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي.
سعر الذهب عالميًا
وتجاوز سعر الذهب عالميا حاجز الـ 2000 دولار للأوقية، مسجلا 2003 دولارات .
سعر الذهب في مصر
وفي السوق المحلي انخفض سعر الذهب ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر 22.320 جنيها مقابل 22.480 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 160 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,166 شراء 3,189
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,166 شراء 3,189
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,902 شراء 2,923
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,770 شراء 2,790
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,374 شراء 2,391
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,847 شراء 1,860
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,583 شراء 1,594
|الاونصة
|بيع 98,454 شراء 99,165
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 22,160 شراء 22,320
|الكيلو
|بيع 3,165,714 شراء 3,188,571
أسعار الذهب بالأسواق
والاسبوع الماضي،أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 90 جنيهًا.