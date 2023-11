ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

عرضت ورقة غنائية مكتوبة بخط اليد لمغني الروك الإيطالي الراحل (ديفيد بوي) لاثنتين من أغنياته للبيع في مزاد أوميجا الذي سيقام يوم الثلاثاء بمبلغ كبير.

تحتوي هذه الورقة على تصحيحات ومسودات وملاحظات للمغني الراحل عند إنشاء مقطوعاته الموسيقية Rock n Roll Suicide و Suffragette City وكلاهما ظهرا في فيلمه عام 1972 وهو (The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars).

ومن المقرر عرض الورقة الغنائية لمغني الروك الإيطالي الذي توفى عام 2016 بسرطان الكبد عن عمر يناهز 69 عام للبيع بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

165 ألف جنيه إسترليني

وكانت دار المزادات قد باعت في السابق صفحة من كلمات ديفيد بوي المكتوبة بخط اليد لأغنيته الناجحة "ستارمان" مقابل 165 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لما ورد في موقع BBC للأخبار.

وتشير الرسالة المصاحبة للورقة الغنائية إلى أن بوي قد أعطاها إلى المالك الأصلي في Trident Studio)) جنبًا إلى جنب مع بعض الصفحات الأخرى من الكلمات الأصلية الخاصة به.

وتمت إعارة الصفحة إلى متحف فيكتوريا وألبرت وبقيت في المعرض لمدة خمس سنوات أثناء قيامها بجولة حول العالم بين عامي 2013 و2018.

ويتضمن المزاد أيضًا، صفحة تحتوي على كلمات مكتوبة بخط اليد لجيم موريسون، قائد فريق The Doors، بالإضافة إلى القيثارات ومكبرات الصوت والنوتات الموسيقية لموسيقيين مختلفين.

وديفيد بوي هو شاعر وملحن وممثل حصل على جائزتي بريت وجائزتي غرامي. عُرف بوي بشخصيته الهامة والمؤثرة في الموسيقى الشعبية الإيطالية لأكثر من 5 عقود ويعتبره الموسيقيين والنقاد مبدع فريد من نوعه بالنظر خاصة إلى أعماله في فترة السبعينيات.