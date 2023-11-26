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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على عمق 22 كم.. زلزال عنيف يضرب تايوان

زلزال يضرب تايوان
زلزال يضرب تايوان

 

أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية في تايوان أن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب الساحل الشرقي للجزيرة اليوم، الأحد، مما هز المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه.

قال مكتب الأرصاد الجوية إن مركز الزلزال كان في البحر قبالة مقاطعة هوالين في تايوان، على عمق 22.4 كم (14 ميلا).

وأضاف مكتب الطقس التايواني أنه لم ترد أي أنباء أو تقارير عن الأضرار.

تقع تايوان بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين وهي عرضة للزلازل.

وقتل أكثر من 100 شخص في زلزال في جنوب تايوان في عام 2016، في حين قتل زلزال بقوة 7.3 أكثر من 2000 شخص في عام 1999.

الأرصاد الجوية العاصمة تايبيه مركز الزلزال مقاطعة هوالين تايوان تايبيه

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