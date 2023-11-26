على عمق 22 كم.. زلزال عنيف يضرب تايوان

أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية في تايوان أن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب الساحل الشرقي للجزيرة اليوم، الأحد، مما هز المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه.

قال مكتب الأرصاد الجوية إن مركز الزلزال كان في البحر قبالة مقاطعة هوالين في تايوان، على عمق 22.4 كم (14 ميلا).

وأضاف مكتب الطقس التايواني أنه لم ترد أي أنباء أو تقارير عن الأضرار.

تقع تايوان بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين وهي عرضة للزلازل.

وقتل أكثر من 100 شخص في زلزال في جنوب تايوان في عام 2016، في حين قتل زلزال بقوة 7.3 أكثر من 2000 شخص في عام 1999.