وزير التموين: اهتمام كبير بصناعة المجوهرات المصرية وطرح مضبوطات الجمارك بالبورصة السلعية

تنطلق اليوم، الأحد 26 نوفمبر ، فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر.

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، واللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بمشاركة 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية، كما تقرر جميع التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وقال وزير التموين إن الدورة الحالية من معرض "نبيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية .

ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلى 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كيلو جرام.