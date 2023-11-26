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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10 أطنان سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة، فور ورود معلومات إلى المديرية تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السكر بهدف الإحتكار وزيادة السعر واستغلال المواطنين، فتوجهت الحملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبرفقته مفتشى قطاع تموين وسط الشرقية مصطفي الشحات وابوطالب صلاح الدين و مجدي فرج ، لتفقد المحال التجارية بناحية ديرب نجم وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو حمراء اللون محملة بكمية من السكر تقف أمام إحدى المحال التجارية وبحصر الكميه تبين أنها 1000 باكتة سكر بإجمالي 10 أطنان مدون عليها سكر ، وبسؤال قائد السيارة عن المستندات الدالة علي مصدرها أفاد بعدم وجود فواتير وعليه تم التحفظ علي السيارة والسائق ومصادرة الكميات المضبوطه على ذمة المحضر المحرر برقم 22558لسنة 2023 جنح مركز ديرب نجم.

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وفي سياق متصل ، تمكنت الحملة من تحرير محضر برقم 22557 لسنة 2023 ضد صاحب شركة تعبئة مواد غذائية لامتناعه عن البيع للجمهور و تم التحفظ على كمية قدرها 100 كيلو سكر بعدد 10 باكتات بكل باكته 10 اكياس سكر  زنة واحد  كجم و تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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