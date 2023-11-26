تاج الدين: الرعاية الصحية في مصر لم تتأخر عن تقديم العون للأشقاء في غزة|فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، إن منظومة الرعاية الصحية "المؤسسية والبشرية" في مصر لم تتأخر لحظة، في تقديم الرعاية للإنسان المصري، وأيضاً امتدت الرعاية المصرية إلى ملايين الضيوف الذين يعيشون على أرض مصر.

عوض تاج الدين: كوادر مصر الطبية ومؤسساتها الصحية وقفت إلى جوار دول كثيرة



وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة الرعاية الصحية في مصر لم تتأخر عن تقديم العون للأشقاء في قطاع غزة، من الجرحى و مرضى الأورام، والأطفال ، وذلك بالقدرة البشرية والمؤسسية.

وأشار محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، إلى أن كوادر مصر الطبية ، ومؤسساتها الصحية وقفت إلى جوار دول كثيرة، من الدول العربية والأجنبية والأفريقية في الأزمات والكوارث والحروب.