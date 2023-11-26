جامعة طيبة تنظم زيارات علمية ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر

نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية الاقصر زيارات علمية ميدانية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، لشركة مصر للسياحة فرع الأقصر وغرفة شركات السياحة، بهدف تعريف الطلاب بمهام عمل الشركة في النشاط السياحي، وآليات سير العمل داخل الغرفة.

ورافق الطلاب كل من د. صباح محمد، د. ماجد جبر، د. مصطفى صفوت م. رحاب عبدالرسول، وكان في استقبالهم كل من محسن فاروق، مدير شركة مصر للسياحة فرع الأقصر، وإبراهيم طه، مدير التدريب بالشركة.



وتعرف الطلاب في الشركة، على إعداد وتنظيم وتنفيذ برامج الرحلات السياحية وتسويقها إلكترونياً بالإضافة نظرة عامة عن برنامج حجز تذاكر الطيران ومهام العاملين بالشركة في الأقسام المختلفة.

كما زار الطلاب غرفة شركات السياحة بالأقصر، في إطار التطبيق العملي لمقرر التجارة الإلكترونية وتعرفوا خلالها على مهام غرفة السياحة ودورها في استخراج تصاريح شركات السياحة لتسهيل عملهم سواء كان في النقل السياحي أو تنفيذ برامج الرحلات السياحية، إذ إنها تمثل الوسيط بين شركات السياحة ووزارة السياحة وشرطة السياحة والوزارات المختلفة فضلا عن أنشطة الغرفة في تدريب العاملين في شركات السياحة على استخدام الوسائل الالكترونية في عملهم.

وكان في استقبال الطلاب، ومحمد عبد المجيد، مدير فرع غرفة شركات السياحة بالأقصر، ومحمد صابر، المدير المالي لفرع الغرفة.