السوق السياحي.. قبلة الزائرين في الأقصر

من منا يستطيع أن يجهل تلك البقعة الشاهدة علي الحضارة الخالدة والتاريخ المعاصر تلك البلدة الشاهدة علي تاريخ مصر القديم ، إنها الأقصر تعد الأقصر

من المحافظات الأثرية هي الأولي علي علي الإطلاق لما تحتوي عليه من ثلث أثار العالم



تعد الأقصر من أجمل مدائن مصر وبالتحديد في فصل الشتاء لما تتمتع به من جو دافئ ولطيف فهى قبلة السياحة الثقافية والأثرية فى العالم فهى تمتلك ثلث آثار العالم وأجمل المشاهد والمناظر الطبيعية بصعيد مصر، يقوم السائح بعد ان يستمتع بالمعالم السياحية والاثرية بالتوجه إلي السوق السياحي لاقتناء الهدايا قبل سفرهم تلك المنطقة التي تعد قبله رئيسية للسائح حين وصوله إلي مصر

يذكر المرشد السياحى "أحمد عبد الله " أن السوق السياحي من الأماكن المعروفةً والأساسية بالأقصر، فهناك العديد من السائحين يسألون عن تلك المكان بمجرد أن تصل طائرتهم إلي مطار الاقصر الدولي للأطقاط للصور التذكارية وشراء التحف والانتيكات منه، حيث يوجد به مختلف الملابس والمشغولات اليدويه المرسوم عليها صور لأشهر ملوك الفراعنة والمصريين القدماء ،حيث يقوم السياح بارتدائها أثناء زيارتهم للمعالم الاثرية بالبر الغربي والشرقي لالتقاط الصور التذكارية بها وسط تلك المعالم الأثرية

وأضاف أيضا" عبد الله " ان السوق يوجد في وسط المدينة فهو مليء بالبازارات السياحية التى تضم العديد من التحف والانتيكات والتماثيل الفرعونية المقلدة، فهناك تجد العديد من المشغولات اليدوية والاكسوارات والبرديات والجلباب التي ترمز للزي الصعيدي والجلباب الفرعونى المزخرفة وملابس بكار التي اعتدنا علي رؤيتها في في شهر رمضان الكريم و يوجد به أيضاً محلات للعطارة النادرة والتى يحرص السائح على اقتنائها.

وأشار في حديثه بان السوق السياحى يباع به جميع التوابل والاكلات الشعبية المصرية الشهيرة ومنها الملوخية الناشفة، البامية والكركاريه والفول السودانى ويباع به أيضًا أنواع مختلفة من خلطات الطعام والتى تضاف على الأسماك واللحوم والطيور فالسوق السياحي يعتبر قبلة لجميع السائحين والمصريين على حد سواء.

وأوضح " عبد الله " إن السوق يباع فيه الأزياء الفرعونية المختلفة سواء للرجال أو النساء والأطفال تلك الأزياء المطرزة والمرسومة بشتي أنواع الأقمشة والتى نقش عليها صور ورموز لأشهر ملوك العصر الفرعوني القديم والتى تتراوح أسعارها ما بين 400 و500 جنيه للسائح.