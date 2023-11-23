محافظ الأقصر يفتتح سوق خضار شرق السكة ومشروع تطوير المواقف

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفقته اللواء خالدعبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن الأقصر سوق خضار شرق السكة بمدينة الأقصر ومشروع تطوير مواقف سيارات سرفيس ( البياضية – أرمنت – الزينية – الحبيل ) وذلك بعد الإنتهاء من رفع كفاءته وتطويره والإنتهاء من الإجراءات الادارية للتسكين .



وتأتي أعمال التطوير ورفع الكفاءة بهدف تقديم الخدمات المحلية للمواطنين بالشكل اللائق، وفي إطار جهود الدولة لضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإنتشار العشوائي داخل أرجاء المدينة .



وأوضح محافظ الاقصر بأن تصميم السوق وأعمال التطوير التي تمت جاءت بشكل حضاري ومتطور تتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة , ويضم بداخله 163 باكية ومحل لبيع الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم , بالإضافة إلي معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية , فضلاَ عن منظومة بيئة متكاملة للحفاظ علي مستوي النظافة والصحة العامة للجميع .



وعلي صعيد آخر واصل ألمستشار مصطفى ألهم جولته بإفتتاح مشروع تطوير مواقف " البياضية- أرمنت – الزينية – الحبيل " وهو إحدى المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة أيضاَ في الوقت الحالي , وقد أكد سيادته علي أن هذه المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تم تزويدها بأنظمة الحماية المدينة وأنظمة المراقبة بالكاميرات بالإضافة إلي نقطة إسعاف ومكتب مجهز لشرطة المرافق ومصلي وأيضاَ مسجد تم إنشائه علي مساحة 200 متر بموقف البياضية وأرمنت وكذا أعمال اللاند سكيب .

وجاء ذلك لمحاربة المواقف العشوائية وتيسير على المواطنين بايجاد موقف متكامل يحتوى على جميع الخدمات ولتسهيل الحركة المرورية والتكدس المستمر فى غير المواقف الرسمية

شارك في الجولة لواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الاقصر والعميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق والمهندس أسعد مصطفي مسئول جهاز تعمير البحر الاحمر ورؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وشدد ألهم على ضرورة الاهتمام بنظافة هذة المواقف والسوق والحرص على ازالة المخالفات ونقلها بمساعدة مجلس المدينة اول باول حتى يستمر المكان بالشكل اللائق

كما شكر الاجهزة الامنية التى ساعدت فى نقل الباعة الجائلين الى الاماكن المخصصة بالسوق الجديد وكذلك اصطفاف بدون مشاكل