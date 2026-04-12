مايان السيد تلفت الأنظار في حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية | شاهد

شاركت الفنانة مايان السيد صورا من إطلالتها خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته السادسة عشر هذا العام، الذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

ونشرت مايان السيد صورا ومقاطع فيديوهات عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستعد لحضور حفل الافتتاح.



وظهرت مايان السيد في الصور مع ضيوف المهرجان منهم المخرج الكبير يسري نصر الله، والفنان الشاب عمر رزيق، كما ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي الشال الفلسطيني.



وكتبت مايان السيد على الصور: "شكرا مهرجان مالمو للسينما العربية على استضافتكم، شعرت وكأني أميرة ليلة أمس".

وكانت قد تحدثت الفنانة مايان عن فخرها بردود الأفعال على فيلمها الجديد كولونيا معبرة عن سعادتها بالتعاون مع أحمد مالك وكامل الباشا، معبّرة عن حماسها لطرح الفيلم للجمهور أخيرا في دور العرض بعد عدد من العروض الناجحة في المهرجانات داخل وخارج مصر.



وفي تصريحات خاصة مع عرض الفيلم في سينما زاوية، قالت مايان أن شخصيتها في فيلم كولونيا جديدة تماما عليها، مؤكدة أن علاقة الأبن والأب داخل الأحدث تأخذ شكلا حساسا للغاية.