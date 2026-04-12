«زوبيزاريتا» ينفي اقترابه من منصب المدير الرياضي بالأهلي

نفى الإسباني أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي السابق لعدة أندية أوروبية كبرى، ما تردد حول اقترابه من تولي منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال زوبيزاريتا، في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modren Mti: “لا يوجد شيء، شكرًا لاهتمامكم”، في إشارة واضحة لعدم صحة الأنباء المتداولة.

وعن موقفه حال تلقي عرض من الأهلي مستقبلاً، أضاف: “لا يمكن الحديث عن شيء في المستقبل، تحياتي للجماهير المصرية”.

ويُذكر أن زوبيزاريتا، البالغ من العمر 64 عامًا، سبق له العمل في مناصب إدارية بارزة مع أندية كبرى، أبرزها برشلونة وأولمبيك مارسيليا وأتلتيك بلباو، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع بورتو.