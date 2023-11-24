مفاجأة سعيدة لفتاة الأقصر ضحية مدرب الجيم

نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر فى ضبط مدرب تحرش جنسيا بفتاة في صالة جيم.. وينص القانون على عقوبات رادعة.

نص العقوبات

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وتلقى مدير أمن الأقصر اخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بقيام فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بالإبلاغ ضد صاحب صالة جيم يدعى م.ي" ويبلغ من العمر 37 عاما لتحرشه بها جنسيا مستغلا خلو صالة التدريب من المتدربين.