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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا..مؤتمر جماهيري لـالتحالف الوطني بأسيوط لدعم المرشح الرئاسي السيسي

الدكتور شحاتة غريب
الدكتور شحاتة غريب منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بأسيوط

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط، غدا الاثنين مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بحضور قيادات الشعبيه والعمد والمشايخ  ورجال الدين الإسلامي  والمسيحي، و تشكيلات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدينة ومراكز أسيوط وعدد كبير من مواطني محافظه اسيوط ، ومنظمات المجتمع المدني ، وشباب الجامعات ، والقيادات النسائية، والقيادات الطبيعية بالمحافظة ، والنقابات لمهنية، والفلاحين والعمال والتجار ورجال الأعمال.

ومن جهته قال  الدكتور شحاته غريب منسق عام  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط  إن هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم التحالف الوطني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بمشاركة أعضاء التحالف بمختلف المستويات من مدن وقرى ونجوع محافظة أسيوط وذلك في تمام الساعة الرابعة بميدان النورس أمام قناطر أسيوط.

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وأكد غريب، أن مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط يأتي تحت عنوان "عشان مصر.. كلنا هنشارك" بمشاركة الدكتور  محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط والفنان طارق الدسوقي  وسيشهد المؤتمر كلمات لضيوف المؤتمر، وكلمة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكلمة ممثلة عن المرأة، وممثل عن الشباب وممثل عن ذوي الهمم ،وعرض فيديو حكاية وطن وإنجازات الدولة المصرية، وأنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  مضيفا أن  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية حفاظا على صورة مصر ومكانتها أمام الرأي العام العالمي.

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