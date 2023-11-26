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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع سير العمل بحملة تحصين 159 ألف رأس ماشية ضد الأمراض

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير الطب البيطري

تابع اللواء عصام سع محافظ أسيوط أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي انطلقت الأحد 19 نوفمبر  2023 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

 

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور صلاح علي قطب مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.


وأكد محافظ أسيوط أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها يعد هدفًا قوميًا لافتًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني بما يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان منوهًا إلى ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام  بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتي تمثل حال انتشارها إهدارًا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.


وأشاد المحافظ بمثل هذه الحملات القومية التي تستهدف تغطية كافة أنحاء المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح مشددًا على تكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي مناشدًا جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

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وأصدر اللواء عصام سعد توجيهاته لمسئولي الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لاستكمال فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع واستمرار التنسيق والتواصل مع رؤساء المراكز والمدن وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.


من جانبه أوضح الدكتور صلاح قطب أن الحملة يتم تنفيذها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتستهدف 112 ألف رأس أبقار وجاموس و47 ألف رأس أغنام وماعز ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس ماشية بالتحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة وتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات الثابتة علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مؤكدًا أن المديريه تقوم أيضا بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين والتجاوب السريع مع الحملة لتلافي أي أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية.

أسيوط أخبار أسيوط مديرية الطب البيطري بأسيوط حملات تحصين الماشية ضد مرضى الحمي القلاعية

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