ذهبوا للمدرسة وعادوا في نعوش.. القصة الكاملة لغرق وإصابة 13 تلميذا بأسيوط

مع دقات الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، خرج يوسف محمد ، و محمد عصام ، و أنس محمد ، محمد الحسن الذين لم يتجاوز عمرهم السادسة حاملين حقائبهم مع زملائهم ليستقلوا سيارة خاصة تذهب بهم من قرية الصبحه التابعة لمركز القوصية إلى معهد أزهري خاص بمركز ديروط ودقائق وتعالت الصرخات في القرية وسط ترديد عبارة " العيال غرقوا " .

تفاصيل الواقعة



هرع أهالي قرية الصبحه واسر الضحايا حتى أن وصلوا إلى مصرف " العرقوب " بقرية صنبو بمركز ديروط حتى أن وجدوا السيارة غارقة في المصرف وسط تجمع أهالي قرية صنبو الذين هرعوا على السيارة في محاولة لإنقاذ الأطفال .



لحظات ووصلت قوات الإنقاذ النهري والتي بدورها بالتعاون مع الأهالي كانت تسارع الوقت في محاولة لإنقاذ التلاميذ من الغرق خاصة مع صغر سنهم ولكن الموت كان اسرع حيث لفظ 4 أطفال انفاسهم الأخيرة وأصيب 9 آخرين وسائق السيارة .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثامين كلا " يوسف . م . ع " ٥ أعوام، و " محمد .ع . ن " ٥ أعوام، و " أنس. م . ش " ٥ أعوام، و " محمد .ا .م " ٥ أعوام، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة.

كما تم انتشال " رجاء . أ . م " ٥ أعوام، و " وائل . ع . ن " ٥ أعوام، و " يوسف . م . ن " ٥ أعوام، و " أحمد. م . أ " ٥ أعوام ، و " أسيل. م . ع " ٥ أعوام، و " إسراء. م .ع " ٥ أعوام، و " كارما. أ .إ " ٥ أعوام، " محمود. ن . ح " ٣٣ عاما، قائد السيارة ، و " زينب. ع . ن " ١٢ عاما ، مصابين و تم نقلهم إلى مستشفيات القوصية المركزي وديروط وأسيوط الجامعي .



ومن جهته قام الدكتور علي عبد الحافظ حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يرافقه الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بزيارة المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ، كما استكمل عبدالحافظ زيارته للمصابين بمستشفيي القوصية وديروط المركزي .



وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثث الضحايا الـ 4 بمشرحة مستشفى القوصية المركزي وقرر تصريح دفن الجثث وحمل الأهالي جثامين ذويهم وقاموا بدفنها بمدافن عائلاتهم بقرية الصبحة بمركز القوصية .