عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذهبوا للمدرسة وعادوا في نعوش.. القصة الكاملة لغرق وإصابة 13 تلميذا بأسيوط

لحظة انتشال الضحايا
لحظة انتشال الضحايا

مع دقات الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، خرج يوسف محمد ، و محمد عصام ، و أنس محمد ، محمد الحسن الذين لم يتجاوز عمرهم السادسة حاملين حقائبهم مع زملائهم ليستقلوا سيارة خاصة تذهب بهم من قرية الصبحه التابعة لمركز القوصية إلى معهد أزهري خاص بمركز ديروط ودقائق وتعالت الصرخات في القرية وسط ترديد عبارة " العيال غرقوا " .

تفاصيل الواقعة


هرع أهالي قرية الصبحه واسر الضحايا حتى أن وصلوا إلى مصرف " العرقوب " بقرية صنبو بمركز ديروط حتى أن وجدوا السيارة غارقة في المصرف وسط تجمع أهالي قرية صنبو الذين هرعوا على السيارة في محاولة لإنقاذ الأطفال .


لحظات ووصلت قوات الإنقاذ النهري والتي بدورها بالتعاون مع الأهالي كانت تسارع الوقت في محاولة لإنقاذ التلاميذ من الغرق خاصة مع صغر سنهم ولكن الموت كان اسرع حيث لفظ 4 أطفال انفاسهم الأخيرة وأصيب 9 آخرين وسائق السيارة .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثامين كلا " يوسف . م . ع " ٥ أعوام، و " محمد .ع . ن " ٥ أعوام، و " أنس. م . ش " ٥ أعوام، و " محمد .ا .م " ٥ أعوام،  تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة.

مصرع 4 تلاميذ وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب سيارة بترعة في أسيوط

4 وفيات و9 إصابات.. ننشر الصور الأولى لانتشال ضحايا حادث سيارة مدارس بأسيوط

كما تم انتشال " رجاء . أ . م " ٥ أعوام، و " وائل . ع . ن " ٥ أعوام، و " يوسف . م . ن "  ٥ أعوام، و " أحمد. م . أ " ٥ أعوام ، و " أسيل. م . ع " ٥ أعوام،  و " إسراء. م .ع "  ٥ أعوام، و " كارما. أ .إ "  ٥ أعوام،  " محمود. ن . ح "  ٣٣ عاما،  قائد السيارة ، و " زينب. ع . ن "  ١٢ عاما ، مصابين و تم نقلهم إلى مستشفيات القوصية المركزي وديروط وأسيوط الجامعي .


ومن جهته قام الدكتور علي عبد الحافظ حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يرافقه الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بزيارة المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ، كما استكمل عبدالحافظ زيارته للمصابين بمستشفيي القوصية وديروط المركزي .


وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثث الضحايا الـ 4 بمشرحة مستشفى القوصية المركزي وقرر تصريح دفن الجثث وحمل الأهالي جثامين ذويهم وقاموا بدفنها بمدافن عائلاتهم بقرية الصبحة بمركز القوصية .

أسيوط حادث انقلاب سيارة بأسيوط إنقلاب سيارة بترعة مصرع 4 تلاميذ تلاميذ معهد اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق لوحة كهرباء مدرسة بأسيوط.. صور

رئيس جنايات أسيوط للمتهم بإنهاء حياة صديقه:ولترجع نفسك إلى ربها لا راضية ولا مرضية..فيديو

ترشيحاتنا

6 أيام على بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.. احذر ارتكاب هذه الأفعال

الشرطة ضربت ابنى.. الأمن يكشف أكاذيب مروج فيديو على الفيس بوك

كيفية الطهارة في شدة البرد.. هل يصح المسح على الكم؟

مسئول أمريكي : لا نتوقع أن يكون مواطنونا في الموجة الثانية لإطلاق سراح الرهائن

غدا .. بدء تسليم وحدات دار مصر بالأندلس في القاهرة الجديدة

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

شهية قوى .. طريقة عمل شوربة العدس بالمواسير

هذه الأطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ب12

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ