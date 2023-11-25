4 وفيات و9 إصابات.. ننشر الصور الأولى لانتشال ضحايا حادث سيارة مدارس بأسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي بمركز ديروط في أسيوط ، من انتشال 4 جثث و 9 مصابين بينهم 13 تلميذ وسائق، من ترعة بطريق قرية صنبو بعد أن انقلبت بهم سيارة " تمناية " وتم نقلهم إلى مستشفيات ديروط والقوصية وأسيوط الجامعي .

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة " تمناية " تقل تلاميذ مدارس ووجود وفيات ومصابي.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم ١٦٩١ ا ب ق " تمناية " أسفر الحادث عن مصرع كلا من " يوسف . م . ع " ٥ أعوام، و " محمد .ع . ن " ٥ أعوام، و " أنس. م . ش " ٥ أعوام، و " محمد .ا .م " ٥ أعوام، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة.

كما أصيب كلا من " رجاء . أ . م " ٥ أعوام، و " وائل . ع . ن " ٥ أعوام، و " يوسف . م . ن " ٥ أعوام، و " أحمد. م . أ " ٥ أعوام ، تم نقلهم إلى مستشفي القوصية المركزي لتلقي العلاج .

كما أصيب كلا من " أسيل. م . ع " ٥ أعوام، و " إسراء. م .ع " ٥ أعوام، و " كارما. أ .إ " ٥ أعوام، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيب " محمود. ن . ح " ٣٣ عاما، قائد السيارة ، و " زينب. ع . ن " ١٢ عاما ، تم نقلهم إلى مستشفى ديروط لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

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