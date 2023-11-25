مصرع 4 تلاميذ وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب سيارة بترعة في أسيوط

لقي 4 تلاميذ مصرعهم وأصيب 9 اخرين وسائق في انقلاب سيارة " تمناية " بترعة بقرية صنبو مركز ديروط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، اخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة " تمناية " تقل تلاميذ مدارس ووجود وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم ١٦٩١ ا ب ق " تمناية " أسفر الحادث عن مصرع كلا من " يوسف . م . ع " ٥ أعوام، و " محمد .ع . ن " ٥ أعوام، و " أنس. م . ش " ٥ أعوام، و " محمد .ا .م " ٥ أعوام، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة.

كما أصيب كلا من " رجاء . أ . م " ٥ أعوام، و " وائل . ع . ن " ٥ أعوام، و " يوسف . م . ن " ٥ أعوام، و " أحمد. م . أ " ٥ أعوام ، تم نقلهم إلى مستشفي القوصية المركزي لتلقي العلاج .

كما أصيب كلا من " أسيل. م . ع " ٥ أعوام، و " إسراء. م .ع " ٥ أعوام، و " كارما. أ .إ " ٥ أعوام، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيب " محمود. ن . ح " ٣٣ عاما، قائد السيارة ، و " زينب. ع . ن " ١٢ عاما ، تم نقلهم إلى مستشفى ديروط لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .