وسط قلق بين المراقبين..أضخم جبل جليدي بالقطب الجنوبي ينجرف بعيدا عن موقعه

أفادت صحف أمريكية بأن أحد أكبر الجبال الجليدية في العالم ينجرف بعيدا عن مياه القطب الجنوبي بعد أن ظل في موقعه لأكثر من ثلاثة عقود، وفقا لهيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية.

انفصل الجبل الجليدي، المعروف باسم A23a، عن الجرف الجليدي فيلتشنر في القطب الجنوبي في عام 1986.



لكنه أصبح باقيا في مكانه في قاع المحيط.

ويبلغ حجم الجبل الجليدي حوالي ثلاثة أضعاف حجم مدينة نيويورك وأكثر من ضعف مساحة لندن الكبرى، حيث تبلغ مساحته حوالي 4000 كيلومتر مربع (1500 ميل مربع).



وقال أندرو فليمنج خبير الاستشعار عن بعد من هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية، لبي بي سي، إن الجبل الجليدي ينجرف منذ العام الماضي.



ويبدو الآن أنه يتحرك عبر الطرف الشمالي للقارة القطبية الجنوبية.

ذكر فليمنج إنه رصد حركة من الجبل الجليدي لأول مرة في عام 2020.



وحذر من أن تحركه يعزز مخاطر التغير المناخي وضرورة التحرك لمنع الانبعاثات الكربونية.