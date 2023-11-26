استشاري علاقات أسرية تحذر من التصنع وعدم المصارحة قبل الزواج

أكدت الدكتورة أية عبد المجيد الاخصائية النفسية واستشاري العلاقات الأسرية، أن البعض قبل الزواج، يتجمل ويصطنع شخصية غير الشخصية الحقيقية له، مشيرا إلى أن هذا التصنع قد يكون سببا رئيسيا لعدم إكتمال الزواج والإنفصال.

وقالت أية عبد المجيد، خلال لقاء لها لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقدي الإعلامية "دينا رامز"، أن العلاقة الزوجية هي نواة لبناء أسرة سليمة، مؤكدة أن الاختيار الصحيح قبل الزواج لا بد أن يكون هو الأساس.

وتابعت اخصائية نفسية واستشاري العلاقات الأسرية، أن التجمل والكذب يجب ألا يكون موجودا في العلاقة الزوجية، ولكن لا بد أن تكون العلاقة قائمة على المصارحة والحقيقة، لتجنب الخلافات والمشاكل التي يمكن أن تحدث.