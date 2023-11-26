إزالة 7 حالات تعدٍ في حملة مكبرة بمركز الزينية بالأقصر

قامت رئاسة مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بقيادة حجازى النحاس، نائب رئيس المركز، بتنفيذ أعمال إزالة 5 حالات تصنيع طوب لبن علي أرض زراعية وداخل احواش بمساحة 10 قراريط تقريبا 1750م وتمت الازالة في المهد.

كما تم إزالة 2 حالة أسوار بالطوب الابيض والاسمنت بدون ترخيص، علي مساحة 2 قيراط أرض زراعية بمساحة 350 مترا تقريبا .

وشارك في الحملة المهندس ابو بكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية والمهندس محب شوقي مدير الإدارة الهندسية وبمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز وبقوة تأمين من مركز شرطة طيبة بقيادة العميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة طيبة والقوة المرافقة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف و بدون الترخيص وتعليمات العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بفك شده خشبية لصب سقف الدور الاول علوى بدون ترخيص ، وذلك تحت إشراف نائب رئيس المركز و بحضور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي وسامي جاد الكريم سكرتير القرية بنجع على زيدان وتم تحرير محضر تنفيذ ازاله و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.