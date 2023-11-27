أخبار التعليم .. شروط التقدم لمسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 .. تفاصيل … عصام جميل : مد فترة التسجيل حتى 30 نوفمبر







نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



شروط التقدم لمسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 .. تفاصيل



أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



لطلاب جامعة حلوان التسجيل بدورة التصحيح اللغوي بمركز اللغات من هنا

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء التسجيل في دورة التصحيح اللغوي باللغة العربية، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية.

عصام جميل : مد فترة التسجيل حتى ٣٠ نوفمبر

كشف الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن أخر موعد للتسجيل بالعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.



بالتفاصيل ..جائزةزإكرام عبد السلام في مجال الوراثة الطبية

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الطب جامعة القاهرة عن فتح باب الترشح لجائزة الدكتور إكرام عبد السلام أستاذ طب الأطفال بالكلية والتي تمنح في مجال الوراثة الطبية، وتمنح الجائزة لأحسن بحث تم نشره في مجال الوراثة الطبية خلال الثلاث سنوات السابقة على أن يراعي دور المتقدم في البحث والأصالة والابتكار وإمكانية التطبيق ويمكن التقدم للجائزة من خريجي كليات الطب المصرية أو كليات الصيدلة والعلوم.