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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

صدى البلد

أبدى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إعجابه بلاعب النادي الأهلي، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "كريم فؤاد ده لعيب جامد وجميل بجد، وفيه شبه من الفنان المحترم محمد سلام الجميل برضه". 

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة، غداً الثلاثاء، في السابعة مساء، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

وفاز النادي الأهلي، على ميدياما الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

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