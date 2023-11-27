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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة صادمة.. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

صدى البلد

يقترب النجم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مغادرة الفريق بعد نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

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تعليق مفاجئ من شوبير على إشارة صلاح محسن بعد هدفه في ميدياما الغاني

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قرار عاجل من الأهلي تجاه هذا اللاعب

وتم التوصل إلى هذا القرار بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد يلبي طموح الطرفين. 

وفي ظل اهتمام عدة أندية بضم اللاعب، يعتبر الاتفاق الحالي بين الطرفين هو رحيل معلول بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي. 

يُشير الإعلامي أمير هشام إلى أن معلول تلقى عروضًا خارجية، خاصةً من دوريات الخليج، وأن هناك رغبة من النادي في عدم التجديد والاكتفاء بالفترة التي قضاها اللاعب داخل النادي. 

واكمل هشام،:"من المتوقع أن يرحل معلول ويُقام حفل تقدير له على مسيرته مع النادي، مع فرصة للعودة في المستقبل لأي منصب قيادي داخل الفريق.

التونسي علي معلول الانتقالات الصيفية النادي الأهلي صلاح محسن فترة الانتقالات الصيفية ميدياما الغاني

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