مفاجأة صادمة.. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

يقترب النجم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مغادرة الفريق بعد نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتم التوصل إلى هذا القرار بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد يلبي طموح الطرفين.

وفي ظل اهتمام عدة أندية بضم اللاعب، يعتبر الاتفاق الحالي بين الطرفين هو رحيل معلول بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

يُشير الإعلامي أمير هشام إلى أن معلول تلقى عروضًا خارجية، خاصةً من دوريات الخليج، وأن هناك رغبة من النادي في عدم التجديد والاكتفاء بالفترة التي قضاها اللاعب داخل النادي.

واكمل هشام،:"من المتوقع أن يرحل معلول ويُقام حفل تقدير له على مسيرته مع النادي، مع فرصة للعودة في المستقبل لأي منصب قيادي داخل الفريق.