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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

صدى البلد

اعلن الاعلامي اسلام صادق عن  مفاجاة بشان نجم الزمالك احمد فتوح  وعرض النادي الاهلي  للتعاقد معة 3 مواسم بمبلغ كبير.

و كتب اسلام صادق عبر فيسبوك : الاهلي يعرض على "فتوح"التوقيع 3 مواسم مقابل 60 مليون جنيه

وشن محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على أحمد فتوح لاعب الفارس الأبيض الحالي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط محاولات من بعض المقربين لحل أزمته مع الفريق، التي بدأت بعد تركه معسكر الزمالك قبل مباراة زد في الدوري الممتاز.

 

نجم الزمالك السابق يفتح النار على أحمد فتوح

وقال "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق في برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، إنه يرفض بقوة عودة ثلاثي الفريق مصطفى الزناري، وأحمد فتوح، ومحمد صبحي، إذ أن الخطأ الذي بدر منهم لا يخرج من لاعبين دوليين، متابعا: "إحنا بنتكلم عن الزمالك يا جماعة، التلاتة غلطانين، والعقاب كان قوي، فكرة الصلح والكلام ده حاجة ترجع لمجلس الإدارة فقط".

 

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أحمد فتوح بيتلكك عشان يمشي خصوصا أن اللاعب من حقه في يناير يمضي لأي نادي أخر، وتصرفه وسلوكه كان واضح للجميع، أنا كنت ضد تواجده في منتخب مصر، لكن روي فيتوريا هو صاحب القرار في هذا الملف".

 

واستكمل، أن روي فيتوريا عقد جلسة مع أحمد فتوح، وطلب منه أن ينهي خلافه مع نادي الزمالك حتى يستمر في انضمامه لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن عقوبة فتوح كانت هي الأغلظ بين الثلاثي لأنه رفض العودة مع باقي اللاعبين.

 

وواصل: "أحمد فتوح كان لازم يكون أول واحد يرجع، ويرجع اللاعيبة، ولكن مش عشان عاوز يمشي يعمل كده، أو بيتلكك عشان يمضي في يناير في مكان تاني يعمل كده، إحنا بنتكلم عن نادي الزمالك يا جماعة".

 

 

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