بسبب المستحقات المتأخرة.. قرار مفاجئ من الزمالك بشان التجديد للاعبين

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار الزمالك بتأجيل ملف التجديد للاعبين عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب احمد حسن : الزمالك يقرر تأجيل ملف التجديد للاعبين لحين سداد المستحقات المتأخرة كاملة.

وكان قد كشف نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك السابق عن رسالته لـ نادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة، قبل انتقالات يناير الشتوية.

وقال نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على الزمالك أن يبحث عن احتياجاته في قطاع الناشئين بدلًا من الصفقات الجديدة"

وتابع: " الزمالك يمتلك قطاع ناشئين جيد ومميز".

وأتم: " العديد من الوكلاء يرشحون لاعبين من القسم الثاني للزمالك، وبعض المسؤولين يتأثرون بـ "السوشيال ميديا"، وعلى الزمالك أن يبحث عن احتياجاته داخل قطاع الناشئين" .

واختتم: " الأولويات هو منح اللاعبين مستحقاتهم، ونقوم ببناء فريق لاستكمال الموسم، والاعتماد على اللاعبين الكبار مثل شيكابالا وزيزو".