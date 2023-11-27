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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من موسيماني عن بطولة الدوري الأفريقي: أين الزمالك؟

صدى البلد

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات موسيماني بشأن بطولة الدوري الأفريقي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

و كتب مينا ماهر : موسيماني يتحدث عن بطولة الدوري الأفريقي: أين الزمالك من البطولة؟ الدوري الأفريقي ليس بطولة للكاف، حيث يتم اختيار 8 فرق بها من إجمالي 54 دولة أفريقية، هل هذه بطولة.. الزمالك فريق كبير جداً والرجاء فريق كبير أين هم من البطولة ولماذا فضلت سيمبا عليهم.

احتفى الحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا على موقع فيس بوك بذكرى مرور ٣ سنوات على فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة على حساب نادى الزمالك.

 

وجاء فوز النادي الأهلى بهدفين لهدف في النهائي الافريقي، وأحرز الهدف الأول للأهلى عمرو السولية، وتعادل للزمالك شيكابالا، ثم جاء محمد مجدي أفشة بهدف القاضية ممكن التاريخي ليتوج الأهلي بالبطولة للمرة التاسعة.

 

وقال الكاف عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك: “قبل ثلاث سنوات، توج النادي الأهلي بطلاً لأفريقيا للمرة التاسعة التي طال انتظارها.. حقيقة أنه كان نهائي الديربي الوحيد في TotalEnergiesCAFCL حتى الآن وهو ما جعله مميزًا للغاية! ".

 

 

الزمالك أزمات موسيماني بطولة الدوري الأفريقي الدوري الافريقي

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