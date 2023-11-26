نجم الأهلي يكشف مفاجأة عن بديل معلول بالقلعة الحمراء

قال محمد عبد الجليل نجم كرة القدم المصرية والأهلي السابق أن كريم الدبيس اللاعب الشاب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستطيع أن يكون خليفة علي معلول النجم التونسي للمارد الأحمر، خلال السنوات المقبلة لأنه لاعب يقدم مستوي مميز فى الجبهة اليسري.

وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات خلال برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كريم الدبيس هو خليفة علي معلول فى النادي الأهلي، وأنا أتراجع عن مقولتي أنه صفقة فاشلة، عندما تعاقد النادي معه من وادي دجلة مع شباب أخرين، كان لي رأي أنها صفقات فاشلة، ولكن مع الوقت تراجعت عن رأيي بسبب الدبيس.

وأضاف:" الدبيس مع الوقت سيزداد خبرات بسبب المشاركة وأري أن كولر سيعطي له الفرصة كاملة من أجل أن يكون خليفة لنجم كبير مثل علي معلول.

وأتم:" أطالب معلول أنه لا يحزن هذا حال كرة القدم، والدبيس يستطيع أن يكون خليفته فى الأهلي.