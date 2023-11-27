ثعبان يدخل مخيم متسابق ببرنامج (أنا أحد المشاهير) .. والنتيجة غير متوقعة!

في ليلة دامسة، وأثناء خلوده للنوم، دخل ثعبان سام إلى مخيم متسابق بمعسكر برنامج (أنا أحد المشاهير) وهو لاعب كرة القدم النيوزلاندي سام طوسون ليلة السبت الماضي وكان في طريقه إليه وهو نائم.

لكن لحسن الحظ، تم رصده من قبل الحراس ودخلوا المخيم لانتشاله قبل أن يلحق أي ضرر، وبحسب ما ورد تمكنوا من القيام بذلك دون إيقاظ نجم كرة القدم، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

لاعب كرة القدم النيوزلاندي سام طوسون

ووفقًا لتليفزيون ITV البريطاني، استطاع الحراس القيام بهذه العملية دون إيقاظ أي من الموجودين.

يسبب الفشل الكلوي أو الوفاة

اقتحم المخيم الذي يقع في أستراليا ثعبان Cryptophis Nigrescens السام الذي يُعد موطنه الأصلي منطقة تويد في جولد كوست بأستراليا، حيث يقع المخيم.

ويحتوي سمه على مادة ميوتوكسين طويلة المفعول، ويستمر سمه في مهاجمة الأنسجة العضلية، بما في ذلك القلب، لعدة أيام بعد لدغه. وهذا السم له تأثير متنوع على البشر يمكن أن يتراوح من عدم وجود أعراض إلى الفشل الكلوي وربما الوفاة.

لقد شهد معسكر برنامج "أنا أحد المشاهير" هذا العام عددًا غير مسبوق من الثعابين حول المخيم هذا العام بسبب درجة الحرارة الرطبة وزيادة التكاثر داخل أنواع مختلفة من الحيوانات ووجود المزيد من الفرائس مثل السحالي.