عضو التنسيقية توضح أهداف مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية

تحدثت ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،عن أهداف مبادرة منتدى شباب العالم لإحياء السلام من أجل الإنسانية.

وأضافت ناريمان خالد خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المبادرة تأتي استكمالا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز السلام وحل النزاع ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المبادرة تحاول جمع جهود الدولة والشباب لتعزيز السلام وتوجيهها لدعم ضحايا الحرب في غزة، دون النظر لعرق أو جنس أو لون لا سيما مع غياب دور المؤسسات الدولية عن المشهد وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحالات الحرب.